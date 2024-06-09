استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 9 يونيو 2024

شهدت اسعار صرف العملة الامريكية اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، استقرار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

وفقًا للمعلومات الواردة، عبر المواقع الرسمية للبنوك والمصارف الرسيمة استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في هذا اليوم كما يلي:

في بنك قناة السويس، سجل سعر الشراء 47.46 جنيه والبيع 47.56 جنيه.

في بنك المصرف المتحد، كان سعر الشراء 47.45 جنيه والبيع 47.55 جنيه.

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل سعر الشراء 47.54 جنيه والبيع 47.64 جنيه.

كذلك، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الشراء 47.48 جنيه والبيع 47.58 جنيه.

يتضح من هذه البيانات أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد استقر في معظم البنوك المصرية في هذا اليوم، مما يشير إلى استقرار سوق العملات في مصر خلال هذه الفترة.