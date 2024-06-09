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صرف اللحوم على البطاقات التموينية: بين الحقيقة والمقترح

الاقتصاد
بوابة الفجر

يبحث عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين عن التعرف علي حقيقة صرف اللحوم على البطاقات التموينية.

وقد اعلنت الحكومة المصرية ان صرف اللحوم على البطاقات التموينية، هو مجرد مقترح قيد الدراسة في الوقت الحالي، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن.

 

وفقًا للمصادر المسؤولة، فإن بعض أعضاء مجلس النواب قد اقترحوا طرح 2 كيلو من اللحوم على البطاقات التموينية لكل أسرة قبل عيد الأضحى، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار اللحوم وعدم قدرة بعض الأسر ذات الدخل المحدود على شرائها.

 ومع ذلك، فإن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل وزير التموين، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه في حال إضافة أي منتجات أو سلع للبطاقات التموينية، فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 لذا، ينصح المواطنون أصحاب البطاقات التموينية بالانتظار حتى يتم الإعلان عن أي تطورات رسمية بهذا الشأن.

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