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عجل.. طلب شرائي قوي من قبل المستثمرين الأجانب علي أسهم أرامكوا

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت وكالة بلومبرج، إنه سوف  يتم تخصيص نحو 60% من أسهم شركة "أرامكو السعودية" المعروضة في طرح الثانوي مخطط له أن يجذب نحو 11.2 مليار دولار، للمستثمرين الأجانب، وذلك بعدما شهدت الصفقة طلبًا قويًا من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا للأشخاص الذين رفضوا الكشف هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

 

وقال الأشخاص إن أموالًا من المملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان دعمت أيضًا عملية بيع الأسهم، التي اجتذبت طلبات بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليار دولار.

 

 في عام 2019،  اجتذب الاكتتاب العام الذي بلغت قيمته آنذاك 29.4 مليار دولار طلبات بقيمة 106 مليار دولار، وتم تخصيص 23% فقط من الأسهم للمستثمرين الأجانب.

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