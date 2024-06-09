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أسعار الوقود.. تعرف علي اسعار البنزين اليوم بعد الزيادة

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت مصر مؤخرًا زيادات في أسعار المنتجات البترولية، مما أثار قلقًا بين العديد من المواطنين. 

فقد ارتفع سعر لتر البنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 إلى 12.5 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 95 إلى 13.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وسعر أسطوانة البوتاجاز إلى نحو 100 جنيه.

تُعتبر هذه الزيادات في أسعار الوقود تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للمواطنين، حيث سيضطرون إلى زيادة الإنفاق على الوقود بما يتناسب مع الارتفاع في الأسعار.

هذا سيؤثر بدوره على ميزانياتهم الشخصية وسيضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأسري.

علاوة على ذلك، فإن هذه الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر أيضًا على تكاليف النقل والتوزيع للسلع والخدمات الأخرى، ومن المُتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، مما سيزيد من الضغوط على المواطنين.

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Elfagr.org

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