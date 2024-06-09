استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديث يومي 9 يونيو 2024

شهدت أسواق الحديد في مصر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، استقرارًا على مستوياتها المنخفضة داخل بعض الشركات والمصانع، حيث سجل سعر طن الحديد عز للمستهلك ثباتًا، بينما تم توثيق التحديثات التالية لأسعار الحديد والأسمنت محليًا:

أسعار الحديد اليوم

1. سعر الحديد أرض المصنع: تراوحت الأسعار بين 36،000 إلى 39،000 جنيه للطن.



2. سعر الحديد للمستهلك: بين 38،000 إلى 41،000 جنيه للطن.



3. سعر حديد عز: وفقًا للسعر المعلن من الشركة، بلغ 40،700 جنيه، مع توفر نظام التسوية الذي يمكن أن يصل السعر إلى 40،000 جنيه، مع تعويض الخسارة للوكلاء حسب تصريحات رئيس الشعبة.

4. سعر الحديد الاستثماري: سجل 38،821 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

- سعر طن الأسمنت: بلغ 2،283 جنيهًا في الأسواق المحلية.

تعليقات وتوقعات

رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، أشار إلى استقرار أسعار الحديد خلال يونيو، مع توقعات بالاستمرار في الاستقرار نظرًا لثبات سعر الدولار واقتراب موسم الإجازات، مما ينخفض به الإقبال على السوق.

سوق الحديد في مصر

الحديد ليس له بورصة محلية، وبالتالي لا يتأثر بالسعر العالمي بشكل مباشر، وتتم تحديث أسعاره شهريًا لبعض الشركات مثل حديد عز والمصريين، بينما تتم تحديث أسعار مصانع الحديد الاستثماري أسبوعيًا، مما يجعل السوق متقلبًا بناءً على العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية المحلية.