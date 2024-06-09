درجات الحرارة وصلت 50.. بيان عاجل من النائبة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في أسوان

نائبة مجلس النواب تناشد الحكومة بسبب سقوط ضحايا بسبب "ضربة شمس" في أسوان

قدّمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانًا عاجلًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يطالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للتصدي لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في المحافظة.

خلال الموجة الحارة الحالية، سجلت أسوان أعلى درجات حرارة على مستوى العالم، تقترب من 50 درجة مئوية.

في بيانها يوم الأحد، أكدت النائبة عبدالنبي أن انقطاع التيار الكهربائي، كجزء من خطة الحكومة لتخفيف الأحمال، يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين في أسوان، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامتهم خلال الظروف الجوية القاسية.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من انتشار الزواحف الضارة، مما يعزز خطر دغ العقارب وتعرض المواطنين لخطر الإصابة والوفاة.

وعلى إثر سقوط ضحايا نتيجة لدغ العقارب، طالبت النائبة الحكومة بإصدار قرار عاجل لوقف خطة تخفيف الأحمال في أسوان، مشددة على أن هذه الوضعية تحتم على الحكومة التحرك السريع لحماية حياة المواطنين والتصدي للتحديات الناجمة عن الموجة الحارة الشديدة.