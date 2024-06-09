عاجل| قبل رحيله.."الحكومة" ترفض مقترح وزير التموين برفع سعر السكر المدعم

رفضت الحكومة المصرية مطلب وزير التموين في حكومة تيسير الأعمال الدكتور على المصيلحي بزيادة سعر السكر التموين، وذلك وسط توقعات بقرب مغادرة الوزير لمنصبه في التعديلات الوزارية المزمع إجرائها.

"المصيلحي"، ذكر في تصريحات تلفزيونية إنه لا نية لزيادة اي أسعار من السلع التموينية على بطاقة التموين، ولكن هناك ضرورة ملحة لرفع سعر السكر التمويني من 12.5 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو لتقليل الفجوة بين السعر المدعم والحر حيث يباع في الأسواق بأسعار 30 جنيها للكيلو.

وقال “المصيلحي”، إنه بعرض زيادة سعر السكر التمويني على الحكومة تم رفض الأمر، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستورد سكر في الوقت الحالي بينما سيتم استيراده من قبل القطاع الخاص، والذي من المتوقع أن يستورد 250 ألف طن.

ووفقا لآخر تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التمويني، فإن احتياطي مصر من السكر يكفي لنحو 9 شهور.

كانت وزارة التموين أعلنت رفع سعر الخبز المدعم بنحو 300% في بداية شهر يونيو ليصل إلى 20 قرشا للرغيف الواحد بدلا من 5 قروش وذلك في إطار الحد من ارتفاع فاتورة الدعم التى أدت إلى تفاقم الضغط على الموازنة العامة المصرية.