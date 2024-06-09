إندريك يكتب تاريخ جديد ويقود البرازيل لفوز رائع على المكسيك وديا

الفجر الرياضي
إندريك
إندريك

 اقتنص منتخب البرازيل فوزا مثيرا من نظيره المكسيكي 3 /2 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد في تكساس الأمريكية.

إندريك يكتب تاريخ جديد ويقود البرازيل لفوز رائع على المكسيك وديا

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب البرازيل لمشواره في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) والذي سيستهله الفريق بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو المقبل، ويسبق ذلك خوض ودية أخيرة أمام منتخب أمريكا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم السامبا بهدف حمل توقيع أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة ثم أضاف جابريال مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

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ورد منتخب المكسيك بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 73 ثم خطف جييرمو مارتينز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك /17 عاما/ خطف هدف الفوز القاتل للسامبا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وحافظ منتخب البرازيل على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد دوريفال جونيور بعد الفوز على انجلترا بهدف دون رد والتعادل مع إسبانيا 3 /3.

المكسيك البرازيل المكسيك والبرازيل كوبا أمريكا بيريرا

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