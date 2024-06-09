أبدى لاعب الوسط فرينكي دي يونج، جاهزيته لخوض بطولة أمم أوروبا مع هولندا، ليزيل الشكوك حول حالته البدنية، بعدما غاب عن المباريات في الجزء الأخير من الموسم مع برشلونة.

دي يونج يبدد الشكوك حول إصابته

وستخوض هولندا مباراتها الأولى في يورو2024 أمام بولندا يوم 16 من الشهر الجاري، وبعدها ستلتقي فرنسا والنمسا في دور المجموعات.

وقال دي يونج، الذي كان قد تعرض لالتواء في الكاحل من الدرجة الثانية خلال مباراة الكلاسيكو في ملعب سانتياجو برنابيو "الكاحل الآن بحالة جيدة. آمل أن أشارك في المباراة الأولى. هدفي هو لعب المباراة الأولى بدور المجموعات".

وأضاف في تصريحات لقناة (SBS6) المحلية "عندما تتعرض للإصابة فأنت تفكر دائما بخصوص مدى التحسن، كنت أستيقظ من النوم لأجرب كاحلي، أفكر في الأمر 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع".

ولم يشارك دي يونج في أي مباراة منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، لكنه متفائل بأنه سيكون في حالة مثالية في المباراة الأولى لهولندا بأمم أوروبا.

