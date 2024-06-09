دخل برايتون في محادثات مع سانت باولي الصاعد حديثا للدوري الألماني، بشأن التعاقد مع مدربه فابيان هورزيلر، لخلافة روبرتو دي زيربي.

برايتون يختار خليفة دي زيربي

وقاد هورزيلر، 31 عاما، سانت باولي للتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الألماني والصعود إلى البوندسليجا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الاحد فإن برايتون يتفاوض مع سانت باولي بشأن قيمة التعويض، وأنه حصل بالفعل على تصريح عمل لهورزيلر، الذي سيصبح أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حال توصله لاتفاق مع برايتون.

وأشارت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية إلى أن عقد هورزيلر مع سانت باولي لا يتضمن شرطا جزائيا.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هورزيلر وصف دي زيربي بأنه قدوة، وقد سبق له حضور عدة مباريات لبرايتون في السابق.

وتولى هورزيلر تدريب سانت باولي في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بعد تصعيده من منصب المدرب المساعد، وقاد الفريق لاحتلال المركز الخامس بعد مسيرة رائعة شهدت تحقيق الفريق عشرة انتصارات متتالية.

وفي الموسم الماضي فاز سانت باولي تحت قيادة مدربه الشاب بلقب دوري الدرجة الثانية الألماني بعد أن حقق مسيرة خالية من الهزائم في أول 20 مباراة.