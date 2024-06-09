بعد نجاحه في كوبرا.. محمد إمام يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من إنتاج مها سليم



بعد النجاح الذي حققه الفنان محمد إمام في مسلسل كوبرا الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، يستعد حاليًا لخوض تجربة درامية جديدة يُنافس بها في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، ومن المفترض أنه مسلسل مكون من 30 حلقة من إنتاج المنتجة مها سليم ويتم التعاقد مع باقي أبطال العمل.

محمد إمام في الدراما

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان الشاب محمد إمام هو بطولته لمسلسل بعنوان "كوبرا" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الحالي وهو من المسلسلات التي تم عرضها في النصف الثاني من مسلسلات شهر رمضان الكريم، وتصدرت حلقات المسلسل التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحقق نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في شهر رمضان، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الشعبية وهو من بطولة محمد إمام، هشام اسماعيل، مجدي كامل، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس" وآخرين من النجوم والعمل من تأليف كلًا من الثنائي أحمد محمود أبو زيد وأحمد دعية والإخراج لـ أحمد شفيق.



محمد إمام في السينما

وفي سياق متصل يذكر أن الفنان محمد إمام ينتظر عرض فيلمه الجديد بعنوان اللعب مع العيال وهو من الأفلام التي يُنافس بها في موسم عيد الأضحى المقبل المبارك، وهو فيلم تدوير قصته في إطار مميز من الكوميديا

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" إلى جانب محمد إمام كلًا من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ويزو، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، هشام منصور، وآخرين والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.