خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من غزة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أمرا باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ القول إن هذه «الاستضافة الاستثنائية تعد بلسما وتخفيفا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأضاف أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني وتهتم بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص مؤكدا أن هذه اللفته تجسد حرص بلاده الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني وتترجم الدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأكد ان هذه اللفتة هي امتداد لمساعي المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء في فلسطين مشيرا إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي قامت بالاستعداد لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بهم وتمكينهم من أداءالحج بكل يسر وسهولة.

وبهذه الاستضافة يصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

