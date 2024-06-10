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واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى التصويت لدعم مقترح “هدنة غزة”

عربي ودولي
آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة

دعت واشنطن مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة في غزة.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الرهائن.

وأفادت وسائل إعلام بتوزيع واشنطن مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن في شأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

ويرحب مشروع القرار الأمريكي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 مايو الماضي ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.

مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة البعثة الأمريكية
Elfagr.org

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