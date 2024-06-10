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أوكرانيا تقرر قطع الكهرباء في عموم أنحاء البلاد اليوم (ما القصة؟)

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت شركة "يوكرينرجو"، المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، إنها ستطبق قطعًا للتيار الكهربائي لمدة ساعة في أنحاء البلاد مساء اليوم الاثنين بسبب تجاوز الطلب الحدود المتفق عليها.

وقالت الشركة، الأحد، في بيان على "تيليغرام"، إن قطع التيار سيطبق على العملاء على المستويين المنزلي والصناعي وسيكون بين 4 و10 مساء (1300 إلى 1900 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الشركة أنه "سيستثنى من ذلك مواقع البنية التحتية المهمة التي توفر خدمات حيوية"، وفق "رويترز".

وكثّفت روسيا على مدى الشهرين الماضيين هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتسببت في تدمير جزء كبير من قدرة توليد الكهرباء الحرارية والمائية.

وأصدرت الحكومة الأوكرانية أمرًا لكافة الوزارات والسلطات المحلية يوم الجمعة الماضية بالكف عن استخدام مكيفات الهواء وإطفاء الأنوار الخارجية.

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Elfagr.org

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