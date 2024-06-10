دائمًا ما تحظى بطولة كأس الأمم الأوروبية، بتألق العديد من نجوم الساحرة المستديرة في القارة العجوز، الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، التي انطلقت للمرة الأولى قبل 64 عامًا.

رونالدو وبلاتيني يتصدران أبرز نجوم بطولة أمم أوروبا

وقبل افتتاح النسخة المقبلة لـ "يورو 2024" في ألمانيا، فقد شهدت النسخ الـ16 السابقة العديد من الأرقام القياسية لأساطير كرة القدم، في مقدمتهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، والهداف الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني.



ويمتلك رونالدو نصيب الأسد من الأرقام القياسية للنجوم الذين شاركوا في نسخ سابقة بكأس الأمم الأوروبية، حيث يعد هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفًا، بواقع هدفين في نسخة 2004 وهدفًا وحيدًا في 2008، و3 أهداف في كل من 2012 و2016، و5 أهداف في "يورو 2020"

كما يعتبر رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ التصفيات المؤهلة للمسابقة بـ41 هدفًا، ليصبح الأكثر إحرازًا في كل من النهائيات والتصفيات بـ55 هدفًا.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في نسخ كأس الأمم الأوروبية، حيث شارك في 5 نسخ سابقة، بدءًا من "يورو 2004" بالبرتغال حتى "يورو 2020"، خاض خلالها 25 مباراة، ليصبح الأكثر لعبًا للقاءات في تاريخ المسابقة.

ولعب رونالدو أكبر عدد من الدقائق في أمم أوروبا بـ2153 دقيقة، كما أنه اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ12 فوزًا، علما بأنه أكثر من حمل شارة القيادة في المسابقة وذلك في 16 مباراة.

وسجل رونالدو هدفًا وحيدًا على الأقل في النسخ الخمس التي شارك فيها بأمم أوروبا، ليصبح الوحيد الذي هز الشباك في هذا العدد من النسخ، كما أنه الوحيد الذي أحرز هدفين على الأقل في 4 نسخ، والوحيد الذي سجل 3 أهداف على الأقل أيضًا في 3 نسخ بالبطولة.

كما يعتبر رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ التصفيات المؤهلة للمسابقة بـ41 هدفًا، ليصبح الأكثر إحرازًا في كل من النهائيات والتصفيات بـ55 هدفًا.

ويتربع رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تواجدًا في نسخ كأس الأمم الأوروبية، حيث شارك في 5 نسخ سابقة، بدءًا من "يورو 2004" بالبرتغال حتى "يورو 2020"، خاض خلالها 25 مباراة، ليصبح الأكثر لعبًا للقاءات في تاريخ المسابقة.

ولعب رونالدو أكبر عدد من الدقائق في أمم أوروبا بـ2153 دقيقة، كما أنه اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ12 فوزًا، علما بأنه أكثر من حمل شارة القيادة في المسابقة وذلك في 16 مباراة.

وسجل رونالدو هدفًا وحيدًا على الأقل في النسخ الخمس التي شارك فيها بأمم أوروبا، ليصبح الوحيد الذي هز الشباك في هذا العدد من النسخ، كما أنه الوحيد الذي أحرز هدفين على الأقل في 4 نسخ، والوحيد الذي سجل 3 أهداف على الأقل أيضًا في 3 نسخ بالبطولة.

كما يعد بلاتيني الوحيد الذي أحرز 3 أهداف "هاتريك"، في مباراتين بأمم أوروبا، وذلك في مرمى بلجيكا ويوغوسلافيا في "يورو 1984"، علما بأنه أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا لثلاثية في إحدى مباريات البطولة وهو بعمر 28 عامًا و364 يومًا.

وأحرز بلاتيني أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، عقب تسجيله 3 أهداف في غضون 18 دقيقة في لقاء فرنسا ويوغوسلافيا قبل 40 عامًا، كما أنه اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفًا وحيدًا على الأقل في 5 مباريات متتالية بتاريخ البطولة.