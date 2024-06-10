سجل أنخيل دي ماريا هدفًا ليمنح الأرجنتين فوزًا مريحا 1-0 على الإكوادور، في مباراة ودية استعدادًا لكأس كوبا أمريكا في شيكاغو، الإثنين.

الأرجنتين تنتصر وديًا على الإكوادور

ومنح دي ماريا، الذي سيعتزل اللعب دوليًا بعد كوبا أمريكا، التقدم للأرجنتين قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من كريستيان روميرو، إلا أن أبطال العالم فشلوا في تعزيز النتيجة في الشوط الثاني.



وقال دي ماريا بعد المباراة: "كان فوزًا مستحقًا، علينا أن نواصل العمل كما نفعل دائمًا وأن نبقى متحدين.

وأضاف: "الإكوادور منافس يمكن أن نواجهه في كوبا أمريكا، نعلم أنها ستكون بطولة صعبة للغاية، كانت مباراة جيدة لإظهار ما يمكننا القيام به".

وستلعب الأرجنتين مع غواتيمالا في مباراة ودية أخرى، الجمعة المقبل، قبل أن يبدأ حامل اللقب مشواره في كوبا أمريكا أمام كندا في 20 يونيو (حزيران).

وتلتقي الأرجنتين بعدها مع تشيلي بعد 5 أيام ثم بيرو في 29 يونيو (حزيران).

وتواجه الإكوادور، بوليفيا يوم الأربعاء، وهندوراس يوم الأحد، في إطار استعداداتها لكوبا أمريكا وستبدأ مشوارها بالبطولة التي تقام كل 4 سنوات أمام فنزويلا، في 22 يونيو (حزيران) قبل أن تواجه جاميكا بعدها بـ4 أيام والمكسيك في 30 يونيو (حزيران).

وتقام كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز).