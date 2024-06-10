

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في الفوز بـ75 كأسًا و15 ميدالية متنوعة بألعاب الطائرة وكرة القدم والتنس والشطرنج وسباحة الزعانف، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في تشجيع اللاعبين على تطوير مستواهم وتحقيق نتائج إيجابية في كبرى البطولات المحلية والعالمية.

"وادى دجلة" يفوز ببطولة القاهرة لكرة القدم.. وأبطال التنس يتوجون بـ75 كأسًا ببطولات الجمهورية

البداية مع فريق وادى دجلة لكرة القدم مواليد 2010، والذي فاز بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة منطقة القاهرة لكرة القدم، ويقود الفريق الكابتن محمد حسن المدير الفني، ويعاونه جمال عبد الحميد مدرب عام، وجاسر جويده مدرب حراس مرمى، ورامز فوزي إداري الفريق، وفي لعبة الطائرة، وفازت بطلات وادى دجلة تحت 19 سنة بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة كأس مصر.



حقق الدجلاوي توماس أسامة ميدالية ذهبية ببطولة صن سيتي الدولية تحت 16 سنة، وحقق كل من حمزة أحمد قابيل، ومحمود محمد محمود، ميداليتين فضيتين ببطولة صن سيتي الدولية تحت 14 سنة، 10 سنوات على التوالي، كما حقق أبطال وادى دجلة 12 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للمياه المفتوحة بواقع (5 ميداليات ذهبية-7 ميداليات برونزية).



في سياق متصل توج أبطال أندية وادى دجلة بـ75 كأسًا متنوع بواقع (24 كأسًا للمركز الأول، 14 كأسًا للمركز الثاني، 37 كأسًا للمركز الثالث) ببطولات الجمهورية، التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الخامس تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس.