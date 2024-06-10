عاجل:- إخلاء سبيل مدرس جيولوجيا بعد واقعة دروس خصوصية مثيرة للجدل

أصدر المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، اليوم الاثنين، قرارًا بإخلاء سبيل مدرس جيولوجيا شهير بضمان محل وظيفته.

كان المدرس قد جمع آلاف الطلاب من الثانوية العامة في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لإعطائهم دروسًا خصوصية.

تفاصيل الواقعة

انتشرت مقاطع فيديو تُظهر المدرس وهو يقدم درسًا خصوصيًا في صالة رياضية، مما أثار جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تردد أن المدرس جمع ملايين الجنيهات من الطلاب، لكن المعلم أوضح أمام النيابة أنه كان يتقاضى مبلغًا رمزيًا قدره 85 جنيهًا فقط لكل طالب، وليس 300 جنيه كما زُعم. وأكد المعلم أنه لم يكن يعلم بمخالفته للقانون، حيث كانت الصالة معروضة للإيجار.

ردود الأفعال والتحقيقات

في ضوء الجدل الذي أثير، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أنه تم إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق ووقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتواجد آلاف الطلاب في صالة حسن مصطفى المغطاة لمراجعة مادة الجيولوجيا.

أفادت التحريات بأن المدرس جمع الطلاب دون مراجعة اللوائح والقواعد المنظمة لذلك داخل الصالة، بما في ذلك التصاريح الأمنية، ما أدى إلى القبض عليه.