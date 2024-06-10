مانشيني: التأهل لمونديال 2026 أهم من صدارة المجموعة

الفجر الرياضي
مانشيني
مانشيني

تحدث روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية المواجهة المنتظرة غدا الثلاثاء، أمام الأردن رغم ضمان الفريقين التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مانشيني: التأهل لمونديال 2026 أهم من صدارة المجموعة

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، إن المباراة مهمة نظرا لرغبة المنتخب في حسم صدارة المجموعة، لكنه شدد على أن الأهم بالنسبة له التأهل إلى كأس العالم.

وشدد مانشيني على صعوبة المباراة التي سيواجه فيها الأخضر وصيف كأس آسيا، مشيرا إلى أنه استعد بشكل كبير للمباراة حتى بعد ضمان التأهل وذلك من أجل البقاء في الصدارة.

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وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن ضرورة وجود مقر للتدريب خاص بالمنتخب، لكنه أشاد بما تقدمه أكاديمية مهد للمنتخب، والتي تعد مركزا جيدا للاعبين حتى يتم توفير مقر خاص للتدريب.

وعن خططه المستقبلية بشأن بطولة كأس الخليج القادمة وما إذا كان سيشارك باللاعبين الأساسيين أو بالاحتياطيين، أكد مانشيني أنه سيخوض البطولة بالقائمة الأساسية لرغبته في التتويج باللقب.

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