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جهاز القاهرة الجديدة: إزالة مخالفات بناء بالامتداد الشرقي والتجمعين الثالث والخامس..وغلق أنشطة مخالفة بالتجمع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إزالة مخالفات بناء بمناطق بالامتداد الشرقي والتجمعين الثالث والخامس، وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بالتجمع الأول بالمدينة.


وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم إزالة أعمدة مخالفة بدور غرف السطح لزيادة عن النسبة البنائية  بقطعة 100/A بيت الوطن بالحي الثاني بالامتداد الشرقي للمدينة، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. 


ولفت رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم إزالة مبان زائدة، وأعمدة مخالفة بالقطعة رقم 80 حرف ط جاردينيا 2، كما تم إزالة زيادة مبان وأعمدة مخالفة بالقطعة رقم 77 حرف ج جاردينيا 3 بالتجمع الثالث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 


ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أنه تم إزالة أعمال بناء بزيادة غرف السطح للفيلا ٣٧ بالحى التانى المنطقة الثانية بالتجمع الخامس، بجانب تنفيذ عدة قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بحى جنوب الأكاديمية، وحى اللوتس بالتجمع الخامس، وذلك لتغيير النشاط. 


وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ببعض قطع  الأراضي المخالفة بحي البنفسج بالتجمع الأول، وذلك لتغيير النشاط من سكني إلي إدارى وأنشطة أخرى  بالمخالفة لشروط التخصيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أن جميع الحملات تم تنفيذها بإشراف نواب رئيس الجهاز للتجمعات، وبوجود معاون رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة، ورؤساء الأحياء وبتأمين كامل من شرطة المرافق وشرطة التعمير.
 

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