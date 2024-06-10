ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور

الفجر الرياضي
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره إكوادور بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور

وسجل آنخيل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وهز دي ماريا الشباك للمباراة الثانية على التوالي بقميص الأرجنتين حيث سبق أن سجل هدفا في مباراة ودية ضد كوستاريكا في 26 مارس الماضي.

كما رفع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق رصيده إلى 31 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ بلاده متساويا مع جونزالو هيجواين.

ويفصل آنخيل دي ماريا أربعة أهداف فقط ليعادل إنجاز الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا رابع الترتيب في قائمة الهداف التاريخي للأرجنتين.

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وشهدت المباراة أيضا مشاركة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأمريكي بنزوله بديلا في الدقيقة 56 ليسجل حضوره الأول مع منتخب بلاده هذا العام.

وعانى ميسي من إصابة في الركبة أبعدته عن مباراتي سلفادور وكوستاريكا الوديتين في مارس الماضي.

الأرجنتين الاكوادور أمريكا باريس سان جيرمان ريال مدريد

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