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آسر ياسين يروج لشخصيته في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

 


يشارك الفنان آسر ياسين في بطولة فيلم ولاد رزق في موسمه الثالث إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن تشارك في العمل لينافسوا به في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك المُقبل.


آسر ياسين يروج لشخصيته في  ولاد رزق 3 القاضية

وقام الفنان آسر ياسين بالترويج لشخصيته في فيلمه الجديد "ولاد رزق 3-القاضية" من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشر ڤيديو له وقال: "ولاد رزق جامدين بس بالشايب بقوا أجمد والله".

 

كما نشر منذ يومان صورة له عبر إنستجرام وعلق من خلال خاصية "الكابشن" في إنستجرام وكتب: "الشايب عيد الأضحى 12 يونيو في السينمات، ولاد رزق القاضية".


برومو أولاد رزق 3 يتصدر التريند

وفي سياقٍ متصل يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3  القاضية قامت بطرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم في الأيام الماضية، وقد حقق البرومو الرسمي الخاص بالعمل نجاحًا ملحوظًا وتصدر التريند على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة منذ طرحه على يوتيوب.


موعد طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية

من المقرر أن يتم طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في يوم 12 من شهر يونيو الجاري لهذا العام الحالي بجميع دور العرض في السينمات المصرية ليكون واحد من أهم الأفلام المصرية المُنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك المُقبل.


آسر ياسين في الدراما

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان آسر ياسين هو مسلسل بعنوان "دون سابق إنذار" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024
والذي قدم من خلاله شخصية "مروان" وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش العديد من القضايا وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، ومسلسل دون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، أحمد خالد صالح، وآخرين من النجوم، ومن تأليف عمار صبري وإخراج هاني خليفة.


آسر ياسين في السينما

أما عن آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فـ يذكر أنه شارك في فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا وقدم من خلاله شخصية "هشام جلال" وتم عرض الفيلم في شهر مايو الماضي، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، والاخراج لـ أحمد نادر جلال.

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آسر ياسين يروج لـ فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"
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