فوائد تناول لحم الضأن في عيد الأضحى 2024

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يترقب عشاق اللحم الضأن هذه الفترة لتناول هذا النوع من اللحم.

ويتساءل الكثيرون عن فوائد لحم الضأن مقارنة باللحم الجاموسي والبقري.

أكد الدكتور عبدالعزيز الجداوي، الخبير الدولي في التغذية واستشاري التصنيع الغذائي، أن لحم الضأن يتميز بفوائد غذائية عديدة، فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة وسهل الهضم.

فوائد لحم الضأن

مصدر غني بالبروتين



يحتوي لحم الضأن على نسبة بروتين تتراوح بين 25-26% في اللحم المطبوخ قليل الدهن، مما يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم للنمو والتجدد.

الدهون الصحية



دهون لحم الضأن غنية بعناصر غذائية مهمة مثل أوميغا 3، وزيت اللانولين المستخدم في مستحضرات التجميل. كما يحتوي على حمض الأوليك، وهو من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المهمة لصحة القلب.

تعزيز جهاز المناعة

يساعد لحم الضأن على خفض تخزين دهون الجسم وتأخير أعراض الشيخوخة بفضل احتوائه على حمض اللينوليك الازدواجي.

الفيتامينات والمعادن في لحم الضأن

الحديد



يعتبر لحم وكبد الضأن غنيًا بالحديد، مما يفيد في تغذية الأفراد الذين يعانون من الأنيميا ويساهم في الوقاية من فقر الدم والضعف العام.

فيتامين ب12

مهم لتكوين الدم ووظائف المخ، حيث يقوي الجهاز العصبي ويساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي. نقص هذا الفيتامين قد يسبب فقر الدم والضرر العصبي.

الزنك

يتم امتصاص الزنك من اللحوم بشكل أفضل من النباتات، وهو معدن أساسي مهم للنمو وتكوين الهرمونات مثل الأنسولين والتستوستيرون.

نصائح لاستهلاك لحم الضأن



- تناول كميات معتدلة للحفاظ على فوائد الدهون الصحية.

- تجنب الإفراط في الاستهلاك للحفاظ على التوازن الغذائي.

يُظهر لحم الضأن فوائد متعددة تجعل منه خيارًا صحيًا خلال عيد الأضحى، مع ضرورة الالتزام بالنصائح الصحية للاستفادة القصوى من قيمته الغذائية.