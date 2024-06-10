نجم ألمانيا ينفي تعرضه للإصابة ويدافع عن نوير

نفى نيكلاس فولكروج، مهاجم المنتخب الألماني، صحة التكهنات بشأن تعرضه للإصابة في الوقت الذي يجري فيه فريقه تحضيراته الأخيرة لمواجهة اسكتلندا يوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

لكن مهاجم بوروسيا دورتموند قال: "أنا بخير ولا أعلم من أي جاءت تلك الأخبار، في سن 31 عاما دائما يحدث إرهاق في مكان ما".

وأوضح فولكروج، الذي سجل 11 هدفا في 16 مباراة دولية، إنه عليه تقبل دوره كبديل لكاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي، والذي يحظى بدعم كبير وتفضيل من المدرب يوليان ناجلسمان.

وتابع: "أنا لاعب في الفريق والمدرب له القرار الأول والأخير".

وأضاف أن الفريق بأكمله سيساند الحارس الأساسي مانويل نوير رغم الأخطاء التي ارتكبها مؤخرا، الأمر الذي أثار النقاشات بشأن إذا ما كان البديل مارك أندير تير شتيجن يمثل الخيار الأفضل في حراسة المرمى.

وقال فولكروج: "لدينا تسلسل واضح في الفريق، ولدينا وفرة في مركز حراسة المرمى، مانويل يمنحنا دعما كبيرا ونحن جميعا خلفه".