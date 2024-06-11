أجرى منتخب إسبانيا مرانه الأول في مقر إقامته بألمانيا، استعدادا لبداية مشواره في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) السبت المقبل أمام كرواتيا.

منتخب اسبانيا يجري مرانه الأول في المانيا استعدادًا ليورو 2024

وشهدت مدرجات مركز (SV Aasen) الرياضي في دوناوشينجن تواجدا مكثفا للجماهير، التي كانت ترغب في مؤازرة منتخبها، حتى وصل الأمر ببعضهم لتسلق الأشجار المحيطة بالملعب لمتابعة المران.

وتحت أعين المدرب لويس دي لا فوينتي، شارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى داني أولمو الذي كان يعاني من آلام عضلية غاب على إثرها عن مباراتي أندورا وأيرلندا الشمالية الوديتين.

واشتمل المران على بعض التدريبات البدنية الخفيفة، والضغط بأشكال مختلفة في مجموعات، بالإضافة إلى تناقل الكرة في مساحات مصغرة.

وبدءا من الثلاثاء، سيخوض الإسبان تدريبات صباحية سيرفع خلالها دي لا فوينتي الحمل البدني للوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية وفنية مع مباراة كرواتيا.

ويسعى "الماتادور" لاستعادة طعم الفوز باللقب الغائب عنهم منذ 12 عاما، والرابع في تاريخهم بعد 1964 و2008 و2012.

وبعد مباراة كرواتيا، ستلعب إسبانيا بعدها بخمسة ايام في الدربي أمام إيطاليا، فيما سيكون ختام دور المجموعات في الـ24 يونيو/حزيران الجاري أمام ألبانيا.

