عمرو أديب يحث على فعل الخير في العشر الأوائل من ذي الحجة

حث الإعلامي عمرو أديب الجميع على فعل الخير، خاصة خلال هذه الأيام المباركة (العشر الأوائل من ذي الحجة)، وذلك خلال برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على قناة "MBC مصر".

دعوة لفعل الخير

قال أديب في تعليقه: "فعل الخير في هذه الأيام المباركة مستحب. الناس ظروفها صعبة، انظر حولك، الأقربون أولى".

وأكد على أهمية مساعدة الأشخاص القريبين من حولنا، مشيرًا إلى أن "الأقربون ليسوا بالضرورة الأقارب فقط، بل أي شخص يحتاج إلى مساعدة، سواء كان بحاجة لملابس العيد أو لحمة أو لديه أي مشكلة".

المساعدة في الظروف الصعبة

وأضاف أديب: "إذا لم نقف بجانب بعضنا في هذه الظروف، فمتى سنفعل؟".

وشدد على أن كل شخص يمكنه المساهمة بما لديه، قائلًا: "كل واحد عنده حاجة يقدر يساهم بيها، اسأل الناس اللي قريبة منك، لم يعد هناك راتب يكفي أحد، نحن موجودون لنقف بجانب بعض".

مفهوم المال كوسيلة

واختتم أديب حديثه بتوضيح مفهوم المال كوسيلة للمساعدة، قائلًا: "نحن مجرد وسيلة، كوبري. الفلوس ليست ملكك، أنت مجرد جسر تأتيك الفلوس لتمنحها لأشخاص آخرين، ليست لتكنزها".