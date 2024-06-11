بقيمة 0.58 قرش للسهم

عاجل| شركة إماراتية تشتري حصص إضافية بـسيتي للتحاليل الطبية بقيمة 0.58 قرش للسهم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت شركة سيتي للتحاليل الطبية المدرجة ببورصة النيل، أن شركة premium diagnostics  الإماراتية نفذت عملية شراء حصص إضافية بالشركة؛ لترفع ملكيتها بها.

وقالت  سيتي للتحاليل في بيان للبورصة، إن الشركة الإماراتية اشترت في جلسة تداول الأمس 88 مليون سهم  في الشركة بقيمة إجمالية 51 مليون جنيه وذلك بسعر 0.85 جنيه للسهم الواحد.

وبتلك الصفقة ارتفعت ملكية  premium diagnostics في سيتي للتحاليل الطبية إلى 24.9% مقارنة بحصة 9.3% قبل عملية التنفيذ.

البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية شركة سيتي للتحاليل الطبية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الخميس أم بعد العيد".. آخر تطورات التشكيل الوزاري الجديد 2024 وموعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

عاجل:- زيادة جديدة في أسعار معلبات بيبسي في مصر

عاجل| شركة إماراتية تشتري حصص إضافية بـسيتي للتحاليل الطبية بقيمة 0.58 قرش للسهم

ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد بشأن مستقبله مع الريدز.. مفاجأة مدوية

عاجل التعادل (1 - 1) يحسم نتيجة لقاء مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

عاجل| القلعة للاستشارات المالية: تغطية المرحلة الثانية من المشاركة في شراء الدين بنسبة 808%

وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة

عاجل.. تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع كولر