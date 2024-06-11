عاجل| شركة إماراتية تشتري حصص إضافية بـسيتي للتحاليل الطبية بقيمة 0.58 قرش للسهم

بقيمة 0.58 قرش للسهم

كشفت شركة سيتي للتحاليل الطبية المدرجة ببورصة النيل، أن شركة premium diagnostics الإماراتية نفذت عملية شراء حصص إضافية بالشركة؛ لترفع ملكيتها بها.

وقالت سيتي للتحاليل في بيان للبورصة، إن الشركة الإماراتية اشترت في جلسة تداول الأمس 88 مليون سهم في الشركة بقيمة إجمالية 51 مليون جنيه وذلك بسعر 0.85 جنيه للسهم الواحد.

وبتلك الصفقة ارتفعت ملكية premium diagnostics في سيتي للتحاليل الطبية إلى 24.9% مقارنة بحصة 9.3% قبل عملية التنفيذ.