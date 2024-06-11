منتخب ايطاليا يصل إيزرلون استعدادًا ليورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصل المنتخب الإيطالي، حامل لقب كأس أوروبا في كرة القدم، إلى معسكره في إيزرلون بالقرب من دورتموند، غرب ألمانيا تحضيرًا للمشاركة في البطولة القارية التي تنطلق هذا الأسبوع.

منتخب ايطاليا يصل إيزرلون استعدادًا ليورو 2024

ورحّب ممثلو الجالية الإيطالية في المدينة وقرابة مئة من المشجعين بالمدرب لوتشانو سباليتي وبأبطال أوروبا.

وكانت البعثة الإيطالية غادرت مركز تدريب كوفرتشانو بعد ظهر الاثنين إلى مطار فلورنسا حيث استقلت طائرة إلى دوسلدورف. ثم انتقل المنتخب الوطني بالحافلة إلى الفندق الذي سيقيم فيه خلال خوضه دور المجموعات.

وتخوض إيطاليا مباراتها الأولى ضمن المجموعة الثانية في 15 يونيو في دورتموند ضد ألبانيا. قبل أن تواجه إسبانيا في جلزنكيرشن ثم كرواتيا في لايبزيج في 20 و24 تواليًا.

وأنهى المنتخب الإيطالي استعداداته للنهائيات بفوزه على البوسنة والهرسك 1-0 الأحد، بعدما كان تعادل مع تركيا سلبًا.

 

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