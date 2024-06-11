شركة ناشئة: نستهدف جمع 10 مليون جنيه لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتطبيق

شارك تطبيق تاسكد ان أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط، في المنحة التى تنظمها مدرسة التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لرائدات الأعمال تحت عنوان “SHE CAN"- أو هى تستطيع إدارة مشروعها.

و يهدف برنامج "SHE CAN" إلى تمكين النساء المصريات الطموحات في مجال ريادة الأعمال من إدارة مشاريعهن الخاصة وإنشاء أعمال ناجحة.، ويعتبر فرصة لتعزيز مهارات رائدات الأعمال الطموحات من خلال تمكينهن بالمهارات العملية اللازمة لإدارة المشاريع الصغيرة وقيادتها وتوسيع نطاقها بنجاح.

من جانبها استعرضت شهد نصر الله، الشريك المؤسس في تطبيق تاسكد ان، وطالبة الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فكرة التطبيق وطريقة عمله وأهم الإنجازات التى تم تحقيقها منذ إطلاقه، وأهم نقاط الاستفادة الذي حققها المشروع من خلال المشاركة في برنامج "SHE CAN" .

وذكرت شهد نصر الله ، أن تاسكد ان يوفر للشركات إمكانية تحقيق الإدارة الإستراتيجية من خلال إدارة هيكل الشركة ووقتها وعملياتها التشغيلية والمهام والتواصل الفعال بين أفراد الفريق.

وأضافت المهندسة إسراء عمارة، الشريك المؤسس في تطبيق تاسكد ان: " أن Taskedin هو أول تطبيق عربي، تم تطويره بأيادي مصرية مدعوما كاملا بالذكاء الاصطناعي، ليقدم أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط، حيث يقدم عدد من الحلول الذكية ، ومنها Taskedin Meet والذي يتيح اجتماعات افتراضية عالية الجودة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالصوت أو الفيديو، ونقاء في الاتصالات، حيث يكمن تركيز ” Taskedin meet” في توفير مكالمات صوتية ومرئية بجودة استثنائية، كما يتميز بعدد لا محدود من الأعضاء داخل الاجتماع الافتراضي الواحد وبوقت غير محدد، مما يعطيه ميزة تنافسية عن التطبيقات العالمية".

ولفتت المهندسة إسراء عمارة، إلى أن Taskedin يوفر مساحة عمل رقمية أمنة تجمع بين إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية وإنشاء المهام وتفويضها ومتابعتها وكذلك التواصل الفعال داخل المؤسسة عن طريق المحادثات الفردية والجماعية والاجتماعات الافتراضية الصوتية والمرئية وأيضا إدارة الأداء وتقييمه.

وحددت إسراء عمارة، في أخر العرض الخاص بـ تاسكد ان حجم التمويل المطلوب خلال المرحلة الحالية بحوالي 10 مليون جنيه لتطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي بالتطبيق ، موضحة أن التطبيق يستهدف تحقيق نمو بنسبة 25% خلال عام 2025 يرتفع إلى 40% في 2026 ثم 55% في 2027 بالموارد الذاتية الحالية مؤكدة على تضاعف تلك النسب في حال الحصول على تمويل.

ووجهت إسراء عمارة في نهاية حديثها الشكر لكل القائمين على البرنامج، وعلى وجه الخصوص الدكتور هشام عبد الغفار مسئول البرنامج، والدكتورة دعاء سالم مؤسس برنامج "SHE CAN"، لما له من أثر كبير في دعم رائدات الأعمال في مصر، كما أعلنت إتاحة التطبيق لكل رائدات الأعمال المشاركين في البرنامج مجاناً كمشاركة من تاسكد ان في دعم رائدات الأعمال في إدارة مشروعاتهن.