جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفود رفيعة المستوى من أسترازينيكا العالمية

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفد رفيع المستوى من قادة الأوساط الأكاديمية والصناعية بدولة المجر، لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والقدرات الرقمية والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات العلمية والعملية مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.

ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالوفد الذي ضم السيد أتيلا ليرش المدير العام لشركة Euroatlantic ZRT، والدكتور حسن شرف عميد كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، والدكتور أتيلا لوفاس، باحث مشارك في HUN-REN Alfréd - معهد ريني للرياضيات، والسيد غابور فاداس المدير التنفيذي لشركة BDO Digital المجر. كما ضم الوفد أيضًا ممثلين عن شركات رائدة في مختلف المجالات التكنولوجية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وهندسة البناء، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وشملت هذه الشركات كل من Neuron Solutions Ltd.، وDATAPAO Ltd.، وNeumann Nonprofit Ltd.، و4iG، وZÁÉV Építőipari Zrt.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، حرص جامعة مصر للمعلوماتية على بناء شراكات مع أفضل المؤسسات المتخصصة والجامعات في العالم لإعداد وتأهيل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. موضحة أن الاستثمار في الشباب المؤهل الذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار يمثل أولوية رئيسية في رؤية واستراتيجية مصر 2030 والتي ترتكز على أن الخريج المتميز يمثل ثروة دائمة نعمل على تنميتها وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الإجتماع أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.

وفي هذا الإطار استقبلت الجامعة أيضًا، وفد رفيع المستوى من AstraZeneca، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، لعزيز الشراكات المبتكرة وتمكين الطلاب بالخبرة العملية.

من جانبها رحبت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية الحاسبات وعلوم المعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية بوفد AstraZeneca والذي ترأسه السيد نيك باسي، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات الرقمية والابتكار الدولية واليابان، ويرافقه السيدة ليلى حلمي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بشركة أسترازينيكا مصر، والسيدة يارا عصام، شريك الأعمال الرقمية AstraZeneca مصر.

واستعرضت الدكتورة هدى مختار، إنجازات الجامعة ومراكز الأبحاث المتطورة التي تشكل جزءً رئيسيًا من بنيتها التكنولوجية وإمكانياتها الحديثة، كذلك معالم وقدرات الجامعة في المجال الأكاديمي والبرامج التي تقدمها لطلابها ومواكبتها للمستقبل وصقل مهاراتهم بما يتطلبه من تحديات. حيث جرى خلال الإجتماع مناقشات هامة ومثمرة حول مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليلاتها وفرص التدريب للطلاب للعمل على بيانات العالم الحقيقي.

من جانبهم أعرب ممثلي الوفدين، عن سعادتهم بزيارة مقر جامعة مصر للمعلوماتية وبحث سبل الاستفادة مما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية المرموقة، حيث أشادوا بالاهتمام الذي توليه الجمهورية الجديدة بمجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.