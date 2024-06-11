سفن حربية روسية تزور ميناء الإسكندرية

قامت الفرقة من السفن الحربية التابعة للأسطورة البحرية الروسية التي تتكون من طراد الحس الصاروخي "فارياج" والفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" بزيارة مقررة إلى ميناء الإسكندرية.

وفي إطار زيارة السفن الروسية في عيد روسيا الوطني في 12 يونيو المقبل سيتم إجراء حفل استقبال على متن طراد الحرس الصاروخي "فارياج" بمشاركة ممثلي قيادة القوات البحرية المصرية.

كما ستتاح لأطقم السفن الروسية الفرصة للاسترخاء بعد رحلة طويلة طويلة والتعرف على الآثار التأريخية المحلية.

وستستمر الزيارة للسفن الحربية الروسية حتى 14 يونيو المقبل وستنتهي بالمناورات المشتركة مع سفن البحرية المصرية بصيغة "باسيكس".

وستتدرب السفن في إطار المناورة على الاتصالات وعمليات التفتيش.

وسيكون زيارة السفن الحربية الروسية إلى ميناء الإسكندرية خطوة عملية أخرى في تعزيز التعاون بين القوات البحرية الروسية والمصرية.

