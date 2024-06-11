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مدرب بولندا يقلل من حجم إصابة ليفاندوفسكي قبل يورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قلل ميكال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا لكرة القدم، من حجم إصابة نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، التي تعرض لها قبل أيام قليلة للغاية من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا.

مدرب بولندا يقلل من حجم إصابة ليفاندوفسكي قبل يورو 2024

وتعرض المهاجم المخضرم للإصابة خلال فوز المنتخب البولندي 2 / 1 على نظيره التركي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة البولندية وارسو، ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة القارية، مما اضطره لمغادرة أرض الملعب.

وقال المدرب بروبييرز عقب انتهاء المباراة "إنها مجرد إصابة طفيفة ونأمل ألا تكون هناك أي مشاكل".

وتم استبدال مهاجم فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بسبب ما بدا أنه مشكلة في عضلة الفخذ.

وأثارت الإصابة مخاوف بشأن مشاركة ليفاندوفسكي في أمم أوروبا، والتي يبدأها المنتخب البولندي يوم الأحد القادم ضد نظيره الهولندي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي فرنسا والنمسا

ويبدو أن الأمر الأكثر خطورة يتعلق بوضع كارول سويديرسكي، لاعب فيرونا الإيطالي، شريك ليفاندوفسكي في هجوم منتخب بولندا، الذي اضطر أيضا لمغادرة أرض الملعب مبكرًا بعد إصابته بالتواء في الكاحل أثناء احتفاله بهدفه الأول في اللقاء.

وأكد بروبييرز "كارول أصيب بالتواء في الكاحل. لن نعرف الوضع إلا بعد إجراء المزيد من الفحوصات. لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنني سأستدعي لاعبا آخر".

 

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