" target="_blank"> ads

الأحد 30 يونيو.. إتاحة الحجز بمشروع "valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع " valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر.


وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2: 100م2)، مضيفًا أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة،  والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على    موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط  www.reserve.newcities.gov.eg  اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

فوز تاريخي للنشامى على الأخضر في معركة حاسمة.. شاهد أهداف مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

أسود الرافدين يُسحقون فيتنام بثلاثية مُقنعة.. شاهد أهداف مباراة العراق وفيتنام

الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع

شاهد مباراة منتخب العراق وفيتنام بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب العراق 🇮🇶 و🇻🇳 فيتنام تصفيات كأس العالم 2026

الأردن يُسقط النسور ويطيح بالسعودية.. ملخص مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

عاجل:- زيادة جديدة في أسعار معلبات بيبسي في مصر

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة منتخب العراق × فيتنام Twitter بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026

شاهد مباراة منتخب السعودية والأردن بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب السعودية 🇸🇦 و🇯🇴 الأردن تصفيات كأس العالم 2026