اتحاد الجامعات يكرم أقدم موظف.. وصورة تذكارية للمجلس الجديد مع العاملين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اجتمع أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأعضاء المجلس مع العاملين بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات من أجل تعريفهم بمجلس الادارة الجديد للاتحاد.

اتحاد الجامعات يكرم أقدم موظف.. وصورة تذكارية للمجلس الجديد مع العاملين

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالكامل، كما تواجد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والذي دارت بينه وبين الوزيران ومصطفى بيومي حوار جانبي على هامش الاجتماع حول ضرورة الاستعانة بالمنشآت الرياضية لجامعة القاهرة في انشطة الاتحاد.

وحرص مجلس ادارة الاتحاد على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالاتحاد، كما قام وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بتكريم رأفت نور الدين مدير الأرشيف السابق وأقدم موظف بالاتحاد بعد خدمة استمرّت طوال ٢٤ سنة.

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ويتكون مجلس الادارة الجديد للاتحاد الرياضي المصري للجامعات من أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسًا، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عضوًا، ومصطفى بيومي نائبًا للرئيس، وأحمد كامل سكرتير عام، وعمرو علام أمينًا للصندوق، والأعضاء هم كلا من مصطفى رفعت، وعبد الوهاب عزت وماهر مصباح، وأحمد رجب، وسيد أحمد، وأشرف مرعي، وأحمد عابدين، ومحمود وجيه، وحمدي نور الدين، وأحمد شوبير، ونيفين زيدان، ومحمد عبد الشكور، وأشرف البجرمي ممثل الجهة الإدارية.

أيمن عاشور الاتحاد الرياضي المصري مصطفى بيومي محمد عثمان الخشت رأفت نور الدين

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