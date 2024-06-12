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أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 82.04 دولارا للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الطلب.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 82.04 دولارًا للبرميل.

 

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 18 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ 78.10 دولارًا.

 

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت منظمة (أوبك) على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على الخام.

Elfagr.org

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