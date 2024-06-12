أسعار الذهب تتراجع مدفوعة بارتفاع سعر الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، إلى 2311.80 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2328.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.33 دولارًا للأوقية.

كما زاد البلاتين 0.8 إلى 959.10 دولارًا، فيما ربح البلاديوم واحدًا بالمئة ليصل إلى 892.45 دولارًا.