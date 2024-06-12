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البنك الدولي: النمو العالمي يحقق استقرارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقع أحدث تقرير للبنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في هذا العام 2024.

 

كما توقع تقرير البنك الذي نشر اليوم حول (الآفاق الاقتصادية العالمية) أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 6ر2 بالمئة في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 7ر2 بالمئة في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 1ر3 بالمئة في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.

 

وتشير هذه التوقعات إلى أنه خلال الفترة 2024-2026 فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 بالمئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

 

وأشار التقرير إلى ان الاقتصادات النامية ستنمو بنسبة أربعة بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023.

 

كما سيتسارع حسب التقرير النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل لتصل إلى خمسة بالمئة في عام 2024 ارتفاعا من 8ر3 بالمئة في عام 2023.

Elfagr.org

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