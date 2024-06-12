البورصة: انضمام 33 شركة لمؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33 Shariah Index"

أعلنت إدارة البورصة المصرية انضمام 33 شركة على مؤشر الشريعة الإسلامية" EGX33" تمهيدا لانطلاقه اليوم.

وشملت الشركات المدرجة على مؤشر الشريعة الإسلامية، كلا من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، وراية لخدمات الاتصالات، والمصرية للاتصالات من قطاع الاتصالات واعلام تكنولوجيا المعلومات.

3 شركات من قطاع الأغذية ينضمون لمؤشر الشريعة الجديد :

وانضم من قطاع أغذية ومشروبات وتبغ، كلا من ايديتا للصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

ومن قطاع البنوك أنضم لمؤشر الشريعة الإسلامية بنك البركة ومصرف ابو ظبي الإسلامي.

كما تم انضمام ام ام جروب للصناعة والتجارة من قطاع “تجارة وموزعون”، وايجيترانس من قطاع “خدمات النقل والشحن”، أما قطاع “خدمات المالية الغير مصرفية” فقد انضمت شركة واحدة منه لمؤشر الشريعة الإسلامية وهي راية القابضة للاستثمارات المالية.

وفي قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات ”، انضم كلام من السويدي اليكتريك وجي بي كوريوريشن لمؤشر الشريعة الإسلامية، وفي قطاع “رعاية صحية وأدوية” انضمت شركتين ابن سينا فارما وشركة مستشفي كليوباترا، اما قطاع الطاقة فشهد أنضمام شركة واحدة الاسكندرية للزيوت المعدنية.

6 شركات من قطاع العقارات تنضم لمؤشر الشريعة الجديد “ EGX33”

وانضمت 6 شركات من قطاع “العقارات” للمؤشر الجديد، وهما أوراسكم للتنمية مصر، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفي، والسادس من أكتوبر للتنيمة =والاستثمار سوديك، وإعمار مصر للتنمية ، ومدينة مصر للاسكان والتعمير.

بينما شهد قطاع "مرافق" إنضام شركة واحدة وهي غاز مصر، وأيضا انضمت شركة واحدة من قطاع “المقاولات وإنشاءات الهندسية” اوراسكم كونستراكشون بي ال سي.

وانضمت شركتي النساجون الشرقيون للسجاد والعربية لحليج الاقطان من قطاع منسوجات والسلع المعمرة للمؤشر الجديد، وتم قيد شركة واحدة من قطاع مواد البناء وهي العز للسيراميك والبورسلين الجوهرة.

وأخيرا من قطاع الموارد الأساسية انضم للمؤشر الجديد 4 شركات وهما ابوقير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة، سيدي كرير للبتروكيماويات، ومصر للألمونيوم.