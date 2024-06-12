قال المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، إن الحظ لعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه على مضيفه السعودي 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

حسين عموته: لعبنا على نقاط ضعف "الأخضر"

وبذلك الفوز خطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة من نظيره السعودي، حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.



واعتبر عموتة في تصريحات بالمؤتمر الصحافي بعد المباراة: "أن المنتخب الأردني كان محظوظًا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة شبه كاملة للمنتخب السعودي".

وأشار عموتة، "إلى أن المنتخب السعودي فرض إيقاعه وسيطرته على الكرة، لكن المنتخب الأردني كان محظوظًا بالخروج من الشوط الأول متقدمًا في النتيجة، لافتًا إلى أن لاعبيه حاولوا تدارك الأمر في الشوط الثاني ومبادلة لاعبي المنتخب السعودي الكرة".

وأضاف مدرب الأردن: "أن الطريقة التي خاض بها اللقاء كانت مثالية، حيث استغل اندفاع المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن لاعبيه عانوا كثيرًا من أجل الحفاظ على النتيجة أمام منتخب قوي".