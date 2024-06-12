" target="_blank"> ads

حسين عموته: لعبنا على نقاط ضعف "الأخضر"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، إن الحظ لعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه على مضيفه السعودي 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

حسين عموته: لعبنا على نقاط ضعف "الأخضر"

وبذلك الفوز خطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة من نظيره السعودي، حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.

txt

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في دوري نايل

txt

القنوات الناقلة لمواجهة منتخب ألمانيا ضد اسكتلندا في يورو 2024


واعتبر عموتة في تصريحات بالمؤتمر الصحافي بعد المباراة: "أن المنتخب الأردني كان محظوظًا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة شبه كاملة للمنتخب السعودي".

وأشار عموتة، "إلى أن المنتخب السعودي فرض إيقاعه وسيطرته على الكرة، لكن المنتخب الأردني كان محظوظًا بالخروج من الشوط الأول متقدمًا في النتيجة، لافتًا إلى أن لاعبيه حاولوا تدارك الأمر في الشوط الثاني ومبادلة لاعبي المنتخب السعودي الكرة".
وأضاف مدرب الأردن: "أن الطريقة التي خاض بها اللقاء كانت مثالية، حيث استغل اندفاع المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن لاعبيه عانوا كثيرًا من أجل الحفاظ على النتيجة أمام منتخب قوي".

عموتة الاردن السعودية التصفيات تصفيات آسيا

مواد متعلقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع صخرة برشلونة.. ليس أراوخو

موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| أمين الفتوي: إدراج بعض الشركات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة على المؤشر الإسلامي الجديد بشروط محددة

عاجل| مجموعة طلعت مصطفي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر في مؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33"

عاجل:- زيادة جديدة في أسعار معلبات بيبسي في مصر

عاجل:- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في عدة مناطق بمصر

بديل مبابي.. باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم جوهرة ليفربول

مفاجأة صادمة لنجم الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية

بورتو ينافس يوفنتوس على التعاقد مع نجم برشلونة

فوز تاريخي للنشامى على الأخضر في معركة حاسمة.. شاهد أهداف مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026