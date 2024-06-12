" target="_blank"> ads

تحذير من الانصياع وراء إعلانات عن كمباوند بيوت بمدينة المنصورة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسيةعن لمشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزارى للمشروع.


كما تحذر الهيئة كافة الشركات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.


وأوضحت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. 


وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| أمين الفتوي: إدراج بعض الشركات الغير متوافقة مع أحكام الشريعة على المؤشر الإسلامي الجديد بشروط محددة

عاجل| مجموعة طلعت مصطفي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر في مؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33"

عاجل:- زيادة جديدة في أسعار معلبات بيبسي في مصر

عاجل:- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% في عدة مناطق بمصر

بديل مبابي.. باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم جوهرة ليفربول

مفاجأة صادمة لنجم الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية

بورتو ينافس يوفنتوس على التعاقد مع نجم برشلونة

فوز تاريخي للنشامى على الأخضر في معركة حاسمة.. شاهد أهداف مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026