تقام مباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو (حزيران) و14 يوليو (تموز) القادم.

"يورو 2024".. البرنامج الكامل من الافتتاح حتى النهائي

وفيما يلي البرنامج الكامل من الافتتاح للنهائي

* دور المجموعات:

الجمعة 14 يونيو:

(19،00) ألمانيا - إسكتلندا (المجموعة الأولى) في ميونخ

السبت 15 يونيو:

(13،00) المجر - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

(16،00) إسبانيا - كرواتيا (المجموعة الثانية) في برلين

(19،00) إيطاليا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في دورتموند

الأحد 16 يونيو:

(13،00) بولندا - هولندا (المجموعة الرابعة) في هامبورغ

(16،00) سلوفينيا - الدنمارك (المجموعة الثالثة) في شتوتغارت

(19،00) صربيا - إنجلترا (المجموعة الثالثة) في غلزنكيرشن

الإثنين 17 يونيو:

(13،00) رومانيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في ميونخ

(16،00) بلجيكا - سلوفاكيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت

(19،00) النمسا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في دوسلدورف

الثلاثاء 18 يونيو:

(16،00) تركيا - جورجيا (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19،00) البرتغال - تشيكيا (المجموعة السادسة) في لايبزيغ

الأربعاء 19 يونيو:

(13،00) كرواتيا - ألبانيا (المجموعة الثانية) في هامبورغ

(16،00) ألمانيا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

(19،00) اسكتلندا - سويسرا (المجموعة الأولى) في كولن

الخميس 20 يونيو:

(13،00) سلوفينيا - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

(16،00) الدنمارك - إنكلترا (المجموعة الثالثة) في فرانكفورت

(19،00) إسبانيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في غلزنكيرشن

الجمعة 21 يونيو:

(13،00) سلوفاكيا - أوكرانيا (المجموعة الخامسة) في دوسلدورف

(16،00) بولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين

(19،00) هولندا - فرنسا (المجموعة الرابعة) في لايبزيغ

السبت 22 يونيو:

(13،00) جورجيا - تشيكيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

(16،00) تركيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في دورتموند

(19،00) بلجيكا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في كولن

الأحد 23 يونيو:

(19،00) سويسرا - ألمانيا (المجموعة الأولى) في فرانكفورت

(19،00) اسكتلندا - المجر (المجموعة الأولى) في شتوتغارت

الإثنين 24 يونيو:

(19،00) ألبانيا - إسبانيا (المجموعة الثانية) في دوسلدورف

(19،00) كرواتيا - إيطاليا (المجموعة الثانية) في لايبزيغ

الثلاثاء 25 يونيو:

(16،00) هولندا - النمسا (المجموعة الرابعة) في برلين

(16،00) فرنسا - بولندا (المجموعة الرابعة) في دورتموند

(19،00) إنكلترا - سلوفينيا (المجموعة الثالثة) في كولن

(19،00) الدنمارك - صربيا (المجموعة الثالثة) في ميونخ

الأربعاء 26 يونيو:

(16،00) سلوفاكيا - رومانيا (المجموعة الخامسة) في فرانكفورت

(16،00) أوكرانيا - بلجيكا (المجموعة الخامسة) في شتوتغارت

(19،00) جورجيا - البرتغال (المجموعة السادسة) في غلزنكيرشن

(19،00) تشيكيا - تركيا (المجموعة السادسة) في هامبورغ

* ثمن النهائي:

السبت 29 يونيو:

(16،00) ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 38) في برلين

(19،00) متصدّر المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 37) في دورتموند

الأحد 30 يونيو:

(16،00) متصدّر المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 40) في غلزنكيرشن

(19،00) متصدّر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) في كولن

الإثنين 1 يوليو:

(16،00) ثاني المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الخامسة (المباراة رقم 42) في دوسلدورف

(19،00) متصدّر المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة رقم 41) في فرانكفورت

الثلاثاء 2 يوليو:

(16،00) متصدّر المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 43) في ميونخ

(19،00) متصدّر المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة السادسة (المباراة رقم 44) في لايبزيغ

* ربع النهائي:

الجمعة 5 يوليو:

(16،00) الفائز في المباراة رقم 39 - الفائز في المباراة رقم 37 (المباراة رقم 45) في شتوتغارت

(19،00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) في هامبورغ

السبت 6 يوليو:

(16،00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 38 (المباراة رقم 48) في دوسلدورف

(19،00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 44 (المباراة رقم 47) في برلين

* نصف النهائي:

الثلاثاء 9 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) في ميونخ

الأربعاء 10 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) في دورتموند

* النهائي:

الأحد 14 يوليو:

(19،00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (المباراة الرقم 51) في برلين.