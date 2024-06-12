ChatGPT هو نموذج لغوي تم تطويره بواسطة OpenAI، يعتمد على تقنية التعلم العميق وتحديدًا على نموذج (GPT) (Generative Pre-trained Transformer). تم تصميم ChatGPT لمعالجة اللغة الطبيعية وتمكين التفاعل البشري الآلي بطرق طبيعية ومفهومة، حيث باستطاعته التفاعل الحيوي مع الإنسان من خلال الرد على كافة أسئلته، واستفساراته.





حاليُا بات ChatGPT مرافقًا لنا في الكثير من مجالات الحياة، حيث يمكن سؤاله عن خبر أو حادثة بعينها، أو يحل لك مسألة معقدة، أو حتى يمكنك فقط الدردشة معه إذا كنت تشعر بالملل. وفي مجال التداول بات ChatGPT موجود وبقوة، وهذا بفضل العديد من الميزات والفوائد التي يقدمها للمستثمرين والمتداولين من مختلف أنحاء العالم لدرجة جعلته مطلوبًا بشكل أقوى في هذا المجال.





في التقرير التالي سنتاول ChatGPT بشكل عميق، ونجاوب على تساؤل هل يمكن لـ ChatGPT أن يكون شريكًا موثوقًا في رحلتك في عالم التداول؟

هل يمكن لـ ChatGPT أن يكون شريكًا موثوقًا في رحلتك في عالم التداول؟

في الحقيقة نعم، يمكن لـ ChatGPT أن يكون شريكًا موثوقًا ومفيدًا في رحلتك في عالم التداول، ولكن الأمر ليس في المطلق، فمثلًا هو لا يمكن أن يتم استبداله بالإنسان بالكامل، حيث يمكن فقط اعتباره مساعدًا للمتداول، ولكن ليس بديل عنه…. إليك فيما يلي كيف يمكن يمكن لـ ChatGPT أن يكون مفيدًا.

توفير المعلومات والتحليلات

يوفر ChatGPT العديد من التحليلات والمعلومات التي تخدم المتداولين بشكل كبير في الإطلاع على الوضع الخاص بسوق التداول الذي يتداولون فيه، وبناء التوقعات لمستقبل الأصول التي يتداولون عليها، ومن أهم ما يوفره ChatGPT التالي.





التحليل الفني والأساسي/ وهو يساعد المتداول على فهم كيفية تحليل الأسواق، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

وهو يساعد المتداول على فهم كيفية تحليل الأسواق، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. توفير المعلومات الخاصة بالسوق/ حيث يقدم ChatGPT تحديثات دورية حول آخر أخبار السوق والأحداث الاقتصادية التي يشهدها، والتي قد تؤثر بشكل أو بأخر على تحركات الأسعار، مما يساعد المتداول في معرفة كيف يبني قرارات التداول المستقبلية الخاصة بهم.

التعليم والتوجيه

لا شك، أنه من أجل احتراف أي مجال استثماري يجب أن تكون على دراية بكافة تفاصيله وخباياه، وChatGPT يمكن أن يساعدك في ذلك من خلال توفير مقالات تعليمية مثل الدروس والنصائح التي تساعد المتداولين على تعلم أساسيات سوق التداول وأهم الاستراتيجيات المتقدمة فيه، مما يساهم في فهم أعمق للمفاهيم والمصطلحات المالية للمتداول. طبعًا هذا سيكون أفضل بكثير من التعلم من خلال البحث على الويب، والقنوات التعليمية، والضياع وسط الكم الهائل من المعلومات المغلوطة على الويب، لأنه سيختصر عليك وقت البحث، وسيقدم لك معلومات موثوقة بنسبة كبيرة.

تحليل البيانات

تحليل البيانات من الأمور الضرورية التي تساعد المتداولين على تحديد الفرص الاستثمارية، ودون تحليل البيانات لن يستطيع المتداول معرفة أي القرارات الاستثمارية التي يجب عليه اتخاذها، وتكون الأنسب بالنسبة له، والقيام بعمليات التحليل تستغرق الكثير من الوقت والجهد، ويمكن أيضًا للمتداول أن يستعين بمحترفي عالم التداول لمساعدته في هذا الخصوص، ولكن بالاعتماد على ChatGPT يمكن الحصول على إرشادات حول كيفية تحليل البيانات المالية والتقارير المالية، مما يساعد المتداول في نهاية المطاف على تحديد أهم الفرص الاستثمارية الأنسب بالنسبة له.





كذلك يمكن لـ ChatGPT أن يوجهك إلى أفضل أدوات وبرامج التحليل التي يمكن أن تستخدمها من أجل تحليل الأسواق المالية بشكل فعال.

إدارة المخاطر

يمكن أن يقدم لك Chat GPT نصائح حول كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك، ويرشدك إلى كيفية التعامل مع صفقاتك بحكمه، مثل تحديد حجم الصفقة المناسب لك، والمتناسب مع رأس مالك، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع محفظتك الاستثمارية.





كذلك، يمكن أن يقدم لك ChatGPT معلومات حول كيفية التعرف على الأنماط الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحية لها.

المساعدة التقنية

يمكن لـChatGPT تقديم إرشادات حول أفضل تطبيق التداول الذي يمكنك استخدامه، وأيضًا يوفر لك المعلومات التي تريد معرفتها عن تطبيق التداول الذي وقع اختيارك عليه، ويعلمك كيفية تنزيل تطبيق التداول وكيفية استخدامه، مما يسهل عليك تنفيذ الصفقات وإدارة حسابك من عليه، سواء كنت جديد في تنزيل تطبيق التداول هذا، ولا تعرف أي شيء عنه، أو تحتاج إلى توجيه فقط حول ميزات محددة، فبشكل عام، يمكن لـ ChatGPT أن يكون دليلك لتجربة تداول أكثر سلاسة وكفاءة.

التوجيه والاستشارة

يمكن أن يكون ChatGPT صديقك الصدوق الذي يساعدك في معرفة أي شيء تريد معرفته، فمثلًا يمكنه تقديم نصائح حول كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية المرتبطة بالتداول، وهذا بالتأكيد سيساعدك في الحفاظ على هدوئك واتخاذ قرارات عقلانية أثناء استخدام تطبيق التداول، لأن المشاعر يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على تداولاتك.





أيضًا، يمكن ChatGPT أن يوفر لك إرشادات تساعدك على التحكم في مشاعرك والبقاء هادئًا خلال عمليات التداول، وهذا واحد من أهم عوامل النجاح في التداول.





أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي ChatGPT التي تستخدم في التداول





Kavout / منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية وتقديم توصيات استثمارية، وتقييم الأسهم بناءً على مؤشرات الأداء.

/ منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية وتقديم توصيات استثمارية، وتقييم الأسهم بناءً على مؤشرات الأداء. EquBot ) (IBM Watson AI)/ منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين النقاط البيانية وتقديم استراتيجيات تداول محسنة.

منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين النقاط البيانية وتقديم استراتيجيات تداول محسنة. Trade Ideas/ أداة تحليل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار التداول في الوقت الحقيقي. يقدم روبوت تداول افتراضي يسمى Holly يقوم بتحليل بيانات السوق وتنفيذ استراتيجيات تداول متعددة.

أداة تحليل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار التداول في الوقت الحقيقي. يقدم روبوت تداول افتراضي يسمى Holly يقوم بتحليل بيانات السوق وتنفيذ استراتيجيات تداول متعددة. AlphaSense/ أداة بحث تحليلية تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الأفكار والاتجاهات الاستثمارية، وهذا من خلال تحليل البيانات والنصوص من مجموعة واسعة من المصادر.



