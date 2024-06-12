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ميسي يعلن التحدي قبل خوض غمار كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الظهير الأيمن غونزالو مونتييل، أنه يرى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي "سعيدًا ومتحمسًا للغاية" قبيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر انطلاقها في الولايات المتحدة في 20 يونيو (حزيران) الجاري.

ميسي يعلن التحدي قبل خوض غمار كوبا أمريكا

وقال مونتييل: "أراه سعيدًا ومتحمسا للغاية، أحاول الاستمتاع به لأنه لاعب فريد، ولأن رؤيته على أرض الملعب أمر مميز بالفعل"، وذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، قبل المباراة الودية التي تخوضها الأرجنتين يوم الجمعة أمام منتخب غواتيمالا.
وأثنى لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي، البالغ من العمر 27 عامًا، على الدفعة الكبيرة التي منحها ميسي للدوري الأمريكي لكرة القدم منذ انضمامه لصفوف فريق إنتر ميامي.
وصرح في هذا الصدد: "إنه دوري في تطور، وبه لاعبون جيدون للغاية، لقد أصبحت البطولة تنافسية للغاية، ومع وصول ليو تحسن المستوى كثيرًا".

من ناحية أخرى اعترف اللاعب السابق بفريقي إشبيلية وريفر بليت، مونتييل، بأنه يجهل مستقبله في النادي الإنجليزي الذي يقوده البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.
وعن هذا الأمر قال: "ما زلت لا أعرف، اليوم تركيزي منصب على هنا وأحاول أن أفكر في المنتخب الأرجنتيني".
ويخوض منتخب "راقصي التانجو" مباراة ودية ثانية الجمعة المقبل استعدادًا لكوبا أمريكا، بعد فوزه على الإكوادور 1-0 الأحد الماضي، في مواجهة شارك فيها مونتييل لأكثر من 80 دقيقة.
ويصل رجال ليونيل سكالوني إلى بطولة كوبا أمريكا في مهمة استعادة اللقب الذي فازوا به قبل 3 سنوات.

 

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