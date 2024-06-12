حقيقة اقتراب اتحاد جدة من ضم إيدرسون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت مصادر صحفية عن حقيقة اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن مسؤولي نادي الاتحاد أبدوا استعدادهم التام للتفاوض مع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع الحارس إيدرسون.

وأكد أنه من المحتمل أن يوافق مسئولو مانشستر سيتي على رحيل إيدرسون إلى نادي الاتحاد في حالة وصول عرض رسمي للنادي.

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ويقترب الحارس البرازيلي إيدرسون من الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد ارتباط إسمه كثيرا بالانتقال إلى العميد.

ويحاول نادي اتحاد جدة أيضا إقناع مسؤولي مانشستر سيتي بالموافقة على التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين في الميركاتو الصيفي القادم أيضا.

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