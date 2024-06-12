تحضير العجة المصرية اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.. أعرفى الوصفة

العجة المصرية أكلة لذيذة سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة من الخضروات والبيض، وتحتوي على قيم غذائية عالية، وهي من الوجبات الخفيفة التي تقدم على وجبة العشاء أو الفطار، وكثير من الناس يفضلون تناولها مع الخبز البلدي والمقبلات اللذيذة التي تعطي لها مذاق شهي، وسوف نتعرف من خلال موقع الفجر الإخباري، على طريقة عمل العجة المصرية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مقادير عمل العجة المصرية



تتكون هذه الوجبة اللذيذة من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –



خمس حبات من البيض.

طبق من الفلفل الرومي الألوان المقطع مكعبات صغيره.

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقادير عمل العجة المصرية



طريقة التحضير



سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل العجة المصرية اللذيذة بأسهل الخطوات وهي كما يلي: –

نحضر وعاء ونضع به البيض، ثم نضيف إليه الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على خليط هش.

بعد ذلك نضيف الفلفل الرومي، والطماطم على البيض، ثم نقلهم مع بعض جيدًا.

نقوم بإضافة الدقيق والنشا للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.



طريقة تسوية العجة المصرية



نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونسكب بها الخليط، ثم نضعها داخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تجف وتصبح مثل القرص، ثم نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها الجبنة الموزاريلا ونعيدها إلى الفرن مرة ثانية حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طاولة الطعام ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.