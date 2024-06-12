تردد زي ألوان 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية SD

ازدادت عمليات البحث عن تردد زي ألوان 2024 الجديد، والذي كانت قد قامت إدارة القناة بتغييره وتغيير بعض المعلومات الأخرى حتى يتمكن جميع الأفراد الذين يودون متابعة الأعمال التي تعرض عليها من تنزيل القناة لديهم وتعتبر قناة زي الألوان من أكثر القنوات التي حققت نجاح كبير حيث أنها تنفرد بعرض أشهر الأعمال الهندية المحببة لدى العديد من الأفراد، مع بعض من الأعمال التركية أيضًا التي يتابعها أغلب الأفراد، وتعرض كذلك عدد من الأعمال المصرية، بالإضافة إلى أن القناة مجانية تمامًا.

تردد زي ألوان 2024



عدلت إدارة القناة تردد زي ألوان 2024، والذي سوف يكون كالأتي:



القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو 11418.

بينما معدل الترميز تم تعديله إلى 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ فسيكون ⅚.

ومعامل الاستقطاب الحالي العمودي.

بالنسبة إلى جودة القناة HD.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد أصبح 11862.

أما معدل الترميز فهو 27500.

ثم معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ورمز الاستقطاب العمودي.

أما جودة القناة فهي SD.

أعمال قناة زي الألوان



تنفرد القناة بعرض مجموعة من الأعمال والمسلسلات المميزة سواء كانت هندية أو تركية أو مصرية وبرامج الطبخ والبرامج الترفيهية، وقد حازت بالفعل على إعجاب المشاهدين، ولعل أبرز تلك الأعمال هو الآتي:

مسلسل أنت محبوبي الجزء الأول وهو مسلسل هندي.

كذلك مسلسل إسطنبول الظالمة وهو مسلسل تركي.

مسلسل رحلة لاكشمي الجزء الرابع وهو من الأعمال الهندية.

أيضًا مسلسل أنت قلبي الموسم الخامس والذي يعد من الأعمال الهندية الشهيرة.

مسلسل قدري بلا لون الجزء الثاني.

مسلسل خفايا القلوب الجزء الرابع.