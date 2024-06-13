صلاح عبدالله: "صاصا وحبيبه بكرة مع منى الشاذلي"



يحل الفنان صلاح عبدالله والمطرب علي الحجار ضيوف الإعلامية منى الشاذلي غدًا الخميس على قناة on، لتدور حلقة بينهم مليئة بالفن والذكريات الجميلة والكوميديا وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.



صلاح عبدالله يشوق الجمهور لحلقته مع الإعلامية منى الشاذلي

ونشر الفنان الكبير صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" صورة تجمعه بالمطرب علي الحجار من كواليس حلقتهم مع منى الشاذلي، وعلق عليها:

"صاصا وحبيبه بكرة على on مع منى الشاذلي ١١ م.. مفاجأة يارب تعجب اللي هيشوفوها وكل عام وأنتم حبايبي".

منى الشاذلي تنشر البرومو الخاص بالحلقة

وإلى جانبه نشرت الإعلامية منى الشاذلي البرومو الخاص بحلقة كلا من صلاح عبدالله ومنى الشاذلي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"

وكتبت من خلال خاصية "الكابشن":

"علي الحجار وصلاح عبدالله في معكم منى الشاذلي مساء الخميس والجمعة على On".



آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله

وفي سياقٍ آخر يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان صلاح عبدالله هو مشاركته في مسلسل "العتاولة" بدور "خميس"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقد حقق العمل نجاحًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم، وهو من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، مؤمن نور، هدى الأتربي، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.