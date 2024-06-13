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أسعار الذهب تتراجع بعد تقليص المركزي الأمريكي السياسة النقدية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أحدث اجتماع له توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا في السابق.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة، إلى 2313.92 دولارًا للأوقية (الأونصة).

 

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة، إلى 2329.50 دولارًا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولارًا.

 

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر المقبل، في وقت لا يزال يرى صناع السياسة أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.

 

Elfagr.org

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