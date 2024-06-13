أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 82.46 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، الخميس، مع استيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بظلالها على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، بما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 82.46 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 78.34 دولارًا.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.