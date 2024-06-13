حساب توفير بيزنس من بنك التعمير والإسكان: التفاصيل وشروط الفتح

يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة متنوعة من حسابات التوفير، من بينها حساب توفير "بيزنس"، والذي يمثل خيارًا استثنائيًا يجمع بين مزايا حسابات التوفير والحسابات الجارية.

مزايا حساب توفير بيزنس

حساب توفير بيزنس من بنك التعمير والإسكان يتميز بالتالي:

- عائد متدرج: يزيد العائد على الوديعة مع زيادة الرصيد المودع، حيث يتم حساب الفائدة على أدنى رصيد خلال الشهر.

- دورية الصرف الشهري: يتم صرف الفوائد بشكل دوري شهريًا على الرصيد الذي تم التحفظ عليه خلال الشهر.

أسعار العائد

وفقًا لجدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر يونيو 2024:

- أقل من 5 آلاف جنيه: لا يوجد عائد.

- من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه: عائد 2%.

- من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: عائد 4.5%.

- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: عائد 5.5%.

- أكثر من 500 ألف جنيه: عائد 6.5%.

شروط فتح حساب التوفير

لفتح حساب توفير بيزنس في بنك التعمير والإسكان، يتطلب الأمور التالية:

- بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند المرافق مثل فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون.

- مستند إثبات جهة العمل من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.